Ruba le antenne alle auto in sosta davanti a una discoteca: 23enne denunciato

È stato sorpreso mentre abitava le antenne ed alcuni loghi dalle auto in sosta davanti a un locale notturno in via Montesporno ed è stato denunciato per furto aggravato e danneggiamento aggravato. Un giovane parmigiano di 23 anni si è reso protagonista, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 dicembre del curioso episodio. Le azioni del ragazzo sono state notate da alcuni frequentatori della discoteca che hanno avvertito i poliziotti delle Volanti, che sono giunti sul posto per identificare e denunciare jl giovane. Il cacciavite usato per i danneggiamenti è stato sequestrato.