Ruba cuffie wireless per l'iPhone da Mediaworld, poi spintona una commessa e il direttore: 30enne in manette

E' arrivato all'Eurotorri a bordo del suo Suv, lo ha parcheggiato ed è entrato all'interno del negozio Mediaword come un normale cliente. Ad un certo punto, mentre si aggirava tra gli scaffali, è stato notato da una commessa che ha assistito ad una scena che l'ha messa in allerta: il giovane, ben vestito e che non aveva l'aria trasandata, aveva aperto la confezione di una cuffia wireless per l'Iphone e si era infilato l'oggetto tecnologico in tasca. Quando lo ha visto uscire senza recarsi dalle casse lo ha fermato e gli ha chiesto se avesse preso qualcosa. Il giovane non ha risposto, ha spintonato la ragazza e si è messo a correre per cercare di scappare. E' uscito dal negozio e dall'Eurotorri, arrivando a piedi fino in via Bormioli. Dietro di lui il direttore del negozio, una cliente e i carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo per arrestarlo. L'accusa nei suoi confronti è di rapina impropria. Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Caserma verrà processato per direttissima la mattina dell'8 giugno.