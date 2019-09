Ruba le offerte in chiesa e aggredisce il custode: arrestato 49enne

È entrato all'interno della chiesa di San Rocco di via Cavestro a Parma ed ha rubato le offerte dei fedeli, una quindicina di euro in tutto. Un 49enne parmigiano è stato arrestato dai carabinieri di Parna dopo aver aggredito il custode della chiesa. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi in pieno giorno, in centro a Parma. Il 49enne, approfittando dell'assenza di fedeli, ha cercato di impossessarsi delle offerte, contenute in una cassetta delle offerte. Il custode si è accorto del tentativo di furto ed ha cercato di intervenire ma è stato aggredito dal ladro improvvisato. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Parma che hanno bloccato ed arrestato il 49enne con l'accusa di tentato furto.