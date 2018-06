Ruba pantalonicini e magliette da H&M con la borsa schermata: 20enne denunciato

E' entrato all'interno del negozio H & M con uno zainetto schermato, pensato appositamente per compiere furti cercando di passare inosservato. Un giovane di 20 anni è stato fermato e denunciato dai carabinieri di Parma: qualcosa è andato storto e il dispositivo antitaccheggio è suonato, nonostante la schermatura. Il dispositivo infatti non funzionava correttamente. Quando il giovane, residente a Follonica, è uscito senza passsare dalle casse gli addetti alla sicurezza lo hanno fermato ed hanno chiamato i carabinieri. I militari hanno chiesto al giovane di mostrare il contenuto dello zainetto: dentro c'erano due paia di pantaloncini, una maglietta ed altri accessori per un valore totale di 94 auro. All'interno dello zaino c'era anche un tronchese per forzare l'antitaccheggio: per il giovane è scattata una denuncia per furto aggravato.