Aggredisce con un estintore e cerca di rubare la pistola ad una guardia giurata: 32enne in manette

Si aggirava nel parcheggio sotterraneo di via Kennedy, in Oltretorrente, con in mano una siringa usata: quando ha visto la Guardia Giurata portarsi all'interno dell'edificio per effettuare alcuni controlli l'ha aggredita, usando anche un estintore. Un giovane 32enne, poi arrestato dalla polizia, ha anche cercato di rubare la pistola all'addetto alla sicurezza in più occasioni ma non è riuscito nel suo intento. Il gravissimi episodio si è verificato nella giornata di ieri: il giovane, che si era allontanato dalla Comunità di recupero dove risultava in prova ai servizi sociali, ha incontrato l'addetto alla sicurezza nel parcheggio e contro di lui ha manifestato tutta la sua violenza. Dopo aver preso un estintore dal parcheggio l'ha usato per aggredirlo, tentando ripetutamente di prendergli la pistola. La guardia giurata è riuscita a divincolarsi ed ha chiamato la polizia: gli agenti delle volanti sono giuhti sul posto e dopo un inseguimento ed una collutazione sono riusciti a bloccare ed arrestare il 32enne. Il giovane, accusato di resistenza a pubblico ufficlale e di tentata rapina, è stato accompagnato al Pronto Soccorso del Maggiore ed è stato poi ristretto nell'area detenuti dell'Ospedale. Il Tribunale di Sorveglianza infatti ha emesso un provvedimento di sospensione dell'affidamento ai servizi sociali.