Ruba su un'auto al centro commerciale e svuota il conto corrente della vittima

Il 31 agosto una pattuglia è intervenuta presso il parcheggio sotterraneo di supermercato dopo la segnalazione di un furto su un'auto. La vittima aveva caricato la spesa sulla propria macchina appoggiando la borsa sul sedile, prima di riporre il carrello lasciando l’auto aperta. Una volta salito in auto si è accorto che mancava la borsa contenente 100 euro, il cellulare, la carta di credito e documenti vari. Due testimoni, una coppia di clienti del supermercato, hanno riferito alle Volanti di aver assistito al furto e sono riusciti a descrivere il ladro ed indicare il modello e la targa della macchina con la quale si era dato alla fuga. Subito dopo il furto, la vittima si è accorta di due prelievi in una banca di via Torellli per l’importo totale di 450 euro. La Sezione Antirapine della Squadra Mobile, ha identificato la proprietaria dell’autovettura: una donna domiciliata in provincia di Reggio Emilia, ma il mezzo è stato usato da G.D. asse 1989 anch’egli domiciliato in provincia di Reggio Emilia.

Emerge, una circostanza particolare: la moglie dell’uomo aveva lo stesso nome, stessa data e luogo di nascita dell’intestataria dell’auto ma un cognome diverso; le successive indagini hanno permesso di accertare che la proprietaria dell’auto e la moglie dell’uomo erano la stessa persona in quanto, nel mese di aprile scorso la stessa, a seguito del cambio di cognome del proprio padre aveva cambiato anche il suo cognome. L'uomo già gravato da numerosi precedenti di polizia specifici, è indagato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per i reati di furto aggravato ed utilizzo fraudolento di carte di credito.