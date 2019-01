Ruba tre videogiochi per il Nintendo all'Eurosia: 23enne denunciato

E' entrato all'interno del supermercato Coop nel centro commerciale Eurosia come un normale cliente ma ha cercato di uscire senza pagare alcuni giochi per il Nintendo. Un cittadino brasiliano di 23 anni è stato denunciato dai carabinieri che, nel tardo pomeriggio del 3 gennaio, sono stati avvisati dal responsabile del supermercato, e sono giunti sul posto. Il giovane ha prelevato tre giochi dal reparto multimedia della Coop per un valore totale di 150 euro ed ha tentato di uscire dalla casse senza pagare. Il suo comportamento è stato notato dagli addetti alla sicurezza che lo hanno fermato all'uscita: il 23enne ha consegnato spontaneamente la merce rubata. Il giovane, che ha numerosi precedenti, era uscito dal carcare nel settembre del 2018.