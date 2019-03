Ruba trucchi e cosmetici all'Oviesse: denunciata 14enne

È stata fermata mentre cercava di uscire dal negozio Oviesse di via Mazzini con trucchi e cosmetici rubati per un valore di 30 euro. Una ragazza di 14 anni di origine peruviana è stata denunciata per furto e riaffidata alla madre. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri: i poliziotti delle Volanti sono intervenuti su segnalazione dell'addetto alla sicurezza del negozio che ha fermato la giovane all'uscita. La 14enne ha consegnato spontaneamente la merce rubata: alcuni trucchi ed altri prodotti di bellezza.