Ruba un cabaret di paste da una Fiat Uno nel parcheggio dell'Ospedale: denunciato 38enne

Un furto in piena regola, avvenuto all'interno di un'auto parcheggiata in via Volturno, nell'area di sosta dell'Ospedale. La particolarità del furto è che l'improvvisa to ladro, dopo aver aperto la portiera di una vecchia Fiat Uno, lasciata aperta dal proprietario per un guasto, ha ottenuto come bottino un cabaret di paste, che ha preso in mano prima di allontanarsi dal luogo del furto. Un cittadino che si trovava nella sua auto, parcheggiata in via Volturno, ha assistito alla scena ed ha chiamato i poliziotti delle Volanti, intervenuti sul posto alla ricerca del ladro. Il cittadino ha descritto l'uomo nei dettagli: l'autore del furto è stato individuato dai poliziotti e ha ammesso di aver rubato il cabaret di paste. Per lui una denuncia per furto aggravato.