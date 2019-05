Ruba un cellulare alla Mediaworld, poi prende a testate una stampante: giovane denunciato

Prima ha rubato un telefono cellulare all'interno del Mediaworld, quello utilizzato dagli operatori per scambiarsi le informazioni, poi ha preso a testate una stampante e si è agitato, dando poi in escandescenza. Un giovane marocchino, con pecedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato denunciato per danneggiamento e tentato furto dai poliziotti delle Volanti che sono stati chiamati dal proprietario del negozio.