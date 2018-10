Ruba un distributore automatico da un bar di Parma per darlo in comodato d'uso ad un bar di Noceto

Ha rubato un distributore automatico di gadget in un bar di Parma per poi cederlo, in comodato d'uso, ad un negozio del suo paese, Noceto. Un 50enne è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Medesano per furto aggravato: il furto ai danni di un bar di Parma è avvenuto il 13 settembre. Il proprietario aveva fatto denuncia ai carabinieri: nei giorni scorsi ha riconosciuto il distributore automatico all'interno di un bar di Noceto. A quel punto ha avvertito i militari che hanno verificato i fatti: il 50enne lo aveva dato in comodato d'uso al bar. Le indagini hanno permesso di identificare l'uomo e di denunciarlo.