Ruba un orologio da 6 mila euro da Valenti, poi torna per rubare gli orecchini: arrestato in via Farini

Non gli era bastato rubare un orologio da 6 mila euro approfittando di un momento di distrazione dei dipendenti della gioielleria Valenti di via Farini ma è voluto tornare per completare l'opera e rubare anche tre paia di orecchini da 2 mila euro. Un 37enne è finito in manette nella mattinata di ieri, mercoledì 30 maggio, poco dopo essere uscito dal negozio: ad aspettarlo c'erano alcuni uomini della Questura in borghese, che erano stati avvertiti dal proprietario che aveva riconosciuto il ladro di due giorni prima. Lunedì mattina l'uomo si è presentato nel megozio ed ha chiesto di vedere degli orecchini da regalare alla madre: mentre gli addetti alla vendita mostravano vari monili il ladro è riuscito a prendere un orologio Omega e ad infilarselo in tasca, Poi è uscito, dicendo che sarebbe tornato qualche giorno più tardi, dopo aver parlato con la madre. Mercoledì mattina infatti il 37enne si è presentato ancora da Valenti, con grande stupore del proprietario, che ha chiamato subito la polizia. Il 37enne, con la stessa scusa, è riuscito a prendere tre paia di orecchini da 2 mila euro. All'uscita però gli uomini della Squadra Mobile lo hanno arrestato: verrà processato per direttissima.