Ruba un portafoglio da una casa e cerca di fuggire in taxi: 22enne bloccato dai carabinieri

Ha cercato di rubare un portafoglio in un'abitazione in centro a Noceto ma è stato fermato dai carabinieri dopo mezz'ora, mentre si trovava su un Taxi e si stava allontanando dal paese. Un giovane 22enne è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per tentato furto. Il ragazzo, probabilmente approfittando di una distrazione è riuscito ad introdursi in casa, nel pomeriggio del 23 luglio. In quegli istanti però la proprietaria ha sentito il rumore provocato dal ladro e lo ha visto fuggire: la descrizione fornita ai militari ha permesso di bloccarlo prima che uscisse dall'abitato di Noceto. Il 14 luglio, sempre a Noceto, un 25enne è stato denunciato per furto aggravato: nella sua abitazione infatti i carabinieri hanno trovato una bicicletta rubata. Grazie alle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune i militari hanno potuto contestare al giovane il furto.