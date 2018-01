Ruba un trapano da 45 euro al Bricoman: 30enne denunciato

Ha preso un trapano in vendita al negozio Bricoman di via Bertolucci, poi lo ha nascosto nella sua giacca, lasciando sullo scaffale la confezione all'interno della quale era sistemato.. Un 30enne, poi identificato in C.A. è stato fermato e denunciato dai poliziotti delle Volanti per furto aggravato. Poco prima delle ore 17 di ieri, 3 gennaio, infatti, l'uomo è entrato nel negozio e, credendo di non essere visto, ha effettuato l'operazione. Il personale di vigilanza però lo ha fermato prima dell'uscita e lui ha riconsegnato l'utensile. All'arrivo della volante della polizia il giovane, che ha alle spalle alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, è stato identificato e denunciato per furto aggravato.