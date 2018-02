Ruba una bici e la getta nel torrente mentre scappa: 35enne denunciato

Ha parcheggiato la bicicletta all'interno del cortile dell'Istituto d'Arte Toschi e poi si è recato al lavoro. Un giovane pensava che la sua bici in quel luogo fosse al sicuro. Invece, quando è uscito da lavoro e si è recato proprio in quel cortile ha visto che la sua bicicletta non c'era più: era stata rubata da uno sconosciuto. Il proprietario della bici non si è dato per vinto ed ha chiesto in giro: una donna, che abita nel palazzo di fianco, ha riferito al giovane di aver visto un uomo intrufolarsi all'interno del cortile e, dopo essere stato scoperto, scappare e lanciare la bicicletta nel greto del fiume. La signora, che ha assistito insieme al marito alla scena, ha chiesto spiegazioni a quell'uomo che, in tutta risposta, è scappato, lanciando poi la bici. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che erano stati avvertiti dalla donna: i militari hanno cercato di intercetttare l'uomo, trovato in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa: si tratta di un 35enne con una vistosa ferita. Le immagini delle telecamere lo hanno incastrato: è stato lui ha tentare di rubare la bici, che è stata restituita al proprietario. Per il 35enne invece una denuncia per furto.