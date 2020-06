Ruba una bicicletta, poi minaccia i carabinieri: arrestato 32enne moldavo

Stava tentando di rubare una bicicletta, che si trovava regolarmente chiusa all'interno di una rastrelliera ma è stato fermato dai carabinieri della stazione di Parma Centro che sono stati avvertiti da un passante. Nella serata del 31 maggio, infatti, i militari hanno arrestato un cittadino moldavo di 32 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia: il giovane aveva con sè alcuni attrezzi da scasso e stava cercando di rubare il mezzo a due ruote.

Poco prima il 32enne aveva rubato la bicicletta di un tunisino residente a Parma, reato per il quale è stato denunciato. Nelle fasi dell'arresto il giovane ha insultato i carabinieri: per questo motivo nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per minacce a pubblico ufficiale. Attualmente si trova rinchiuso nelle celle di sicurezza della caserma, in attesa del processo per direttissima.