Ruba una giacca in piazza Ghiaia: 50enne inseguito dal proprietario: bloccato dai poliziotti e denunciato

Un altro tentativo di furto, il secondo in pochi giorni, ai danni del negozio di abbigliamento Piazza Ghiaia, 23 in piazza Ghiaia. Pochi giorni fa un 24enne ivoriano aveva cercato di rubare un paio di jeans, poi era scappato ed aveva picchiato il proprietario. Alle 11.20 di ieri, 6 dicembre, un 50enne italiano ha rubato una giacca militare, dal valore di 45 euro, ed ha cercato di scappare. Il proprietario cinese del negozio lo ha inseguito per un tratto, in direzione stazione. I poliziotti delle Volanti, che sono giunti sul posto dopo la chiamata dell'esercente, sono riusciti a bloccare il ladro in via Campanini. Per l'uomo, un 50enne, è scattata una denuncia per tentato furto aggravato.

