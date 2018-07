Ruba uno smartphone da 900 euro da Media World: poi scappa e dimentica i documenti

E' entrata come una mormale cliente all'interno del Media World all'interno del Centro commerciale Euro Torri di Parma, si è fermata vicino agli espositori dei telefoni cellulari. Il suo atteggiamento era sospetto e l'addetto alla sicurezza ha deciso di monitorare le sue mosse. La donna ha prelevato uno smartphone dal valore di 900 euro e se l'è messo in borsa. Poi, come se nulla fosse, si è presentata alle casse e stava per uscire da quelle dedicate a chi non ha fatto acquisti. L'addetto alla sicurezza però ha deciso di fermarle proprio in quel momento: la donna è riuscita a scappare ma ha lasciato dentro al negozio la borsa. All'interno c'erano sia lo smartphone appena rubato che i suoi documenti che ovviamente hanno permesso ai poliziotti che, nel frattempo, erano giunti sul posto, di identificarla e denunciarla per furto.