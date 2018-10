Ruba vestiti per 150 euro all'Oviesse: denunciata 19enne

Sono entrate in due all'interno nel negozio Oviesse di via Emilio Lepido, allo scopo di commettere un furto all'interno. Due donne, una di circa 50 anni e l'altra di soli 19 anni, una giovane con cittadinanza italiana e residente a Modena. Le due, dopo essere entrate, hanno cercato di nascondere nelle rispettive borse diversi oggetti in vendita, per un valore di circa 150 euro. Il loro comportamento è stato notato dal personale addetto alla sicurezza: all'uscita sono state fermate. La donna di 50 anni è riuscita a scappare, facendo perdere le proprie tracce mentre la più giovane è stata fermata: nell'inseguimento ha lanciato a terra gli oggetti appena, rubati. Sul posto è arrivata una Volante della polizia di Stato che ha denunciato la giovane a piede libero per furto aggravato. La 19enne, che nonostante la giovane età, ha alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e provvedimenti del Tribunale dei Minori, riceverà anche un foglio di via da Parma quando l'iter, che è stato avviato ieri, si concluderà. Nel frattempo gli agenti le hanno notificato un foglio di via da Collecchio, Sala Baganza e Felino, già attivo dopo che, qualche mese fa, era stata fermata dai carabinieri con alcuni oggetti da scasso, proprio in quei territori in provincia di Parma.