Rubano 1.000 euro di profumi e trucchi al Coin: in arresto una 22enne e una 30enne

Devono aver preso alla lettera il cartello 'Svuota tutto' messo davanti alla vetrina. Due donne, di 30 e di 22 anni sono state arrestate per furto aggravato dai poliziotti, dopo essere state sorprese all'uscita del nezogio Coin di via Mazzini, con merce rubata all'interno delle loro borsette. Nella giornata di giovedì 21 dicembre le due donne, dopo essere entrate all'interno del negozo, hanno girato nel reparto profumeria ed hanno riempito le loro borsette con prodotti di vario tipo, tra smalti, rossetti, fondotinta, creme ed altri articoli. Dopodichè sono usciti dal Coin senza passare dalle casse e sono state bloccate dagli addetti alla vigilanza. I prodotti rubati, che avevano le confezioni danneggiate in seguito al tentativo di rimozione dell'antitaccheggio, avevano un valore complessivo di circa mille euro. Le due autrici del furto, trovate in possesso di un paio di forbici, sono state arrestato per furto aggravato e poste agli arresti domiciliari. Il processo per direttissima si è svolto ieri: entrambe sono state condannate ad un anno di reclusione e a 140 euro di multa.