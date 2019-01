Rubano 120 pecore da un'azienda di via Galluppi: bottino di 15 mila euro

Un blitz in piena regola che questa volta si è concentrato su circa 120 animali. I ladri sono entrati all'interno di un'azienda agricola di via Galluppi a Parma ed hanno rubato circa 120 pecore: hanno agito nella notte tra '11 ed il 12 gennaio e sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Secondo le prime informazioni i malviventi avrebbero caricato gli animali su un camion o su più camion e poi sarebbero scappati. I polziotti delle Volanti hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini per individuare i responsabili del furto di bestiame. Il valore economico degli animali rubati si aggira intorno ai 15 mila euro.