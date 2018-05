Rubano 2.500 euro di vestiti 'griffati' al Fidenza Village: arrestato un 30enne

Sono entrati all'interno del Fidenza Village come normali clienti ma ad un certo punto hanno iniziato a girare tra i negozi dell'outlet con atteggiamenti sospetti, tanto che sono stati notati dai dipendenti e dal personale addetto alla sicurezza. Tre uomini hanno deciso di fare shopping senza pagare: è successo domenica pomeriggio. Dopo alcune 'visite' nei negozi più noti del Fidenza Village hanno deciso di uscire, senza pagare. I ladri hanno infatti utilizzato delle borse schermate, per evitare che suonasse la colonnina antitaccheggio. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Fidenza, insieme a quelli di Roccabianca. Un giovane 30enne è stato fermato ed arrestato per furto aggravato: nella borsa schermata aveva almeno 2.500 euro di vestiti maschili 'griffati'. Gli altri due complici sono riusciti a scappare: le indagini sono in corso per identificarli. Il 30enne, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Caserma è stato processato per direttissima e condannato a due anni di reclusione.