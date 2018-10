Rubano 500 euro dalla cassa del Solarium 'Inferno Giallo': 25enne in manette

Hanno approfittato di un momento di distrazione della dipendente e si sono precipitati sulla cassa, riuscendo ad impossessarsi di 500 euro. Nel pomeriggio di ieri, 18 ottobre, due giovani, un maschio ed una femmina, sono entrati all'interno del Solarium 'Inferno Giallo' per rubare i soldi guadagnati durante la giornata: erano circa le 18.30, poco prima dell'orario di chiusura del negozio. Secondo le prime informazioni i due avrebbero approfittato di un momento di distrazione per prendere i soldi: il ragazzo è riuscito a scappare, nascondendosi in una zona con diversi capannoni mentre la ragazza è stata fermata da un passante. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti della Questura di Parma che hanno arrestato la giovane: si tratta di una 25enne italiana, con alle spalle numerosi precedenti per furti. La ragazza addirittura aveva finito di scontare gli arresti domiciliari per una condanna proprio il giorno prima di questo episodio. Il giovane invece è riuscito a scappare: sono in corso le indagini per identificarlo. Il processo per direttissima si terrà domani mattina.