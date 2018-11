Rubano 700 euro di cibo all'Esselunga: 21enne fermata e denunciata

Sono entrati all'interno del supermercato Esselunga di via Emilia Ovest, hanno riempito le tasche e gli zaini di merce e poi hanno cercato di uscire senza pagare. Nel pomeriggio di domenica 25 novembre quattro persone, tra cui una donna che è stata fermata e denunciata per furto aggravato, sono entrate come normali clienti ed hanno iniziato a prendere cibo dagli scaffali, per un valore totale di 700 euro. Una volta all'uscita hanno cercato di passare senza effettuare il pagamento. Gli addetti alla sicurezza avevano controllato i loro movimenti con le telecamere e hanno fermato il gruppetto: tre persone sono riuscite a scappare mentre una ragazza di 21 anni è stato bloccata. Dopo l'arrivo dei poliziotti delle Volanti è stata denunciata per furto aggravato.