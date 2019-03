Rubano alcolici in un negozio e tornano qualche ora dopo, poi picchiano l'addetto alla sicurezza: due arresti

Non gli bastava aver rubato alcune bottiglie di alcolici domenica pomeriggio all'interno di un negozio di via d'Azeglio. Due giovani di 26 e 30 di origine somala sono tornati sul luogo del furto dopo qualche ora ed hanno cercato di rubare altre nove bottiglie di alcolici, cercando di pagare solo due bottiglie di birra. Nel pomeriggio del 17 marzo i due malviventi sono tornati nel negozio alle 19 ed hanno anche picchiato, con calci e pugni, l'addetto alla sicurezza che si era accorto del furto. L'arrivo dei carabinieri ha fermato la loro corsa: per loro sono scattate le manette per il reato di rapina impropria.