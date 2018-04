Rubano all'interno di un'auto durante un funerale

I ladri non si sono fatti scrupoli ed hanno rubato anche all'interno dell'area parcheggio del cimitaro di Valera, mentre si stava svolgendo un funerale. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi: erano le 15.30 quando qualcuno ha pensato bene di rompere il finestrino di un'auto per cercare qualcosa da rubare. Quando il proprietario dell'auto è uscito dal cimitero si è accorto del danno provocato al finestrino ed ha sporto denuncia. In quell'area però non ci sono telecamere e difficilmente il responsabile verrà individuato.