Rubano bottiglie di champagne, formaggi e salumi per 440 euro all'Esselunga: due denunce

Sono entrati all'Esselunga di via Emilia Ovest ed hanno cercato di portarsi a casa, senza pagare, più di 400 euro di cibo e bevande, tra cui alcune bottiglie di champagne. Un 37enne ed un 41enne hanno consegnato spontaneamente tutta la merce che avevano negli zaini quando si sono presentati alla cassa con l'intento di uscire dal passaggio riservato a chi non ha fatto acquisti: l'addetto alla sicurezza infatti aveva visto tutto e ha chiesto conto della merce rubata. I due uomini infatti erano entrati come normali clienti ma il loro atteggiamento aveva, fin da subito, fatto allertare le guardie. I due sono stati visti infilarsi diverse cose nello zaino: formaggi, salumi, prodotti cosmetici, occhiali da sole. Tra la merce rubata anche alcune bottiglie di champagne. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno denunciato entrambi per furto. Il 41enne era già stato fermato nello stesso supermercato venti giorni fa: in quel caso aveva cercato di rubare merce per 400 euro ma era stato fermato all'uscita e denunciato.