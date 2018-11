Rubano cibo al Simply di via Verdi, poi sfondano e scappano: 32enne in manette

Sono entrati in due all'interno del supermercato Simply di via Verdi come normali clienti ma al momento dell'uscita avevano intenzione di non pagare alcuni prodotti alimentari che avevano nascosto all'interno delle tasche della giacca e in uno zaino. Due giovani hanno tentato di rubare nel primo pomeriggio di ieri all'interno del market: gli addetti alla sicurezza e il proprietario hanno assitito alla scena e sono intervenuti, creando una barriera per impedire che i due scappassero. I ladri però sono riusciti a sfondare il 'cordone' e ad allontanarsi. Uno dei due però è stato bloccato e poi fermato ed arrestato dai poliziotti delle Volanti: si tratta di un 32enne probabilmente libico. Il secondo ladro è riuscito a scappare. Nella sua 'carriera' criminosa ha fornito diverse generalità: è irregolare sul territorio nazionale. Ora si trova in carcere fino all'asito della convalida. Dieci giorni fa aveva commesso un furto a Venezia mentre poco prima era uscito dal carcere a Milano, condannato per il furto.