Rubano confezioni di Parmigiano al supermercato: due giovani denunciati in viale Fratti

Sono entrati all'interno del supermercato come normali clienti ma poi, quando si sono trovati in prossimità del banco frigo, hanno preso diverse punte di Parmigiano Reggiano e se le sono infilate sotto ai giacconi: una volta arrivati agli scaffali, poi, hanno preso anche un rasoio elettrico. Due giovani, entrambi con precedenti penali, sono stati visti mentre nascondevano la merce e sono stati fermati all'uscita. I due, identificati dai poliziotti in P.K. e L.I.F., sono stati denunciato per furto in concorso ai danni del supermercato Ins di viale Fratti a Parma. Il valore complessivo della merce, che è stata recuperata, è di 90 euro: i poliziotti hanno restituito tutto ai legittimi proprietari.