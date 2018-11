Rubano la borsetta ad una ragazza, poi aggrediscono gli amici a bottigliate davanti al Regio: due denunce

Grave episodio nella serata di ieri, 14 novembre, davanti al Teatro Regio di Parma e nelle strade limitrofe del centro storico. Due giovani, un 21enne e un 19enne, si sono resi protagonisti di comportamenti violenti nei confronti di un gruppetto di ragazzi quasi coetanei che si trovavano davanti al teatro, luogo di ritrovo di diversi giovani, per festeggiare il compleanno di una loro amica.

Era da poco passata mezzanotte quando i due giovani, un ragazzo originario del Mali e un marocchino, si sono avvicinati alla ragazza ed hanno iniziato ad attirare la sua attenzione. La giovane, ben conscia del rischio di questo tipo di comportamenti, cercava di controllare la borsetta che era appoggiata di fianco a lei. Ad un certo punto mentre uno dei due la distraeva l'altro è riuscito a prendere la borsa ed è scappato. Gli amici della giovane lo hanno inseguito in direzione via Cavour.

Il giovane ladro, convinto di non riuscire a scappare, aveva abbandonato la borsetta e si era fermato, fingendo di espletare i propri bisogni fisiologici davanti ad un muro. A quel punto i ragazzi, visto che la borsetta non era stata aperta, sono tornati davanti al Regio, pensando che fosse tutto finito. I due giovani invece sono tornati anche loro davanti al teatro ed hanno iniziato a provocare il gruppetto di ragazzi e ragazze che, ad un certo punto, hanno chiesto al 21enne e al 19enne di allontanarsi.

Ad un certo punto uno di loro ha dato una piccola spinta al 21enne, che ha reagito cercando di colpire uno degli altri amici con una bottiglia rotta. Fortunatamente il giovane è riuscito a ripararsi e a non ferirsi. I ragazzi hanno chiamato i poliziotti che, giunti sul posto, hanno trovato i due ancora davanti al Regio. Dopo aver ricostruito le varie fasi della serata hanno denunciato entrambi per concorso in furto aggravato e uno dei due per tentate lesioni aggravate.