Rubano monete preziose da una casa di Montechiarugolo: l'allarme mette in fuga i ladri

Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari dell'abitazione, che si erano allontanati dalla provincia di Parma per trascorrere qualche giorno di vacanza, per entrare all'interno della casa e rubare diverse monete preziose e medaglie in argento, il cui valore deve ancora essere calcolato. L'episodio è avvenuto ieri sera a Montechiarugolo: i carabinieri sono intervenuti e sono riusciti a recuperare parte del bottino mentre i ladri, al loro arrivo, erano già scappati. I malviventi sono entrati dalla finestra ma non si sono accorti della presenza dell'allarme, che ha suonato allertando le forze dell'ordine. I militari sono arrivti subito sul posto ma i ladri erano già scappati: alcune monete preziose e medaglie in argento sono state abbandonate durante la fuga. I carabinieri, dopo averle recuperate nonostante la nebbia, le hanno restituiti ai legittimi proprietari.