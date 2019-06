Rubano monili d'oro e un fucile da una villa di Langhirano: arrestati due albanesi

Due giovani albanesi, di 21 e 23 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Langhirano, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Parma con l'accusa di furto aggravato in concorso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due si sarebbero resi responsabili di un furto, avvenuto il 24 dicembre del 2018, all'interno di una villa di Langhirano. I due ladri avrebbero rubato due monili d'oro e un fucile: i due sarebbero entrati dopo aver danneggiato la recinzione esterna e avrebbero poi spaccato la vetrina della fuciliera, per impossessarsi dell'arma. Le indagini sono partite dall'auto di uno dei due arrestati. I carabinieri sono arrivati all'individuazione del veicolo dopo una serie di indagini. Uno dei due arrestati aveva anche chiamato i militari per denunciare il furto proprio di quell'auto, fornendo una serie di particolari sulle attività svolte durante la giornata. I militari, che da subito avevano pensato che in quella denuncia ci fosse qualcosa di anomalo, hanno approfondito la questione e sono arrivati a verificare che c'erano delle incongruenze negli orari. Dopo una serie di conferme che, secondo quanto confermato dal Giudice, portavano