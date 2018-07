Rubano un mezzo cingolato da 80 mila euro alla Rodolfi

Grave furto nel fine settimana appena trascorso ai danni della ditt Rodolfi Mansueto di via Langhirano. Nell'arco temporale tra la notte di venerdì 6 luglio e le prime ore di lunedì 9 luglio una banda di ladri è riuscita a rubare una macchina operatrice cingolata, del peso di 62 quintali e del valore di 80 mila euro, dal cortile dell'azienda. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti delle Volanti, che si sono recati sul posto per un sopralluogo nella mattinata di lunedì i ladri avrebbero fatto uscire il pesante mezzo dalla parte di cortile non recintato e l'avrebbero trasportato per i campi, fino a giungere ad una strada mulattiera asfaltata. La chiave del mezzo però è rimasta all'interno dell'azienda. Il mezzo era posseduto dall'azienda a titolo di leasing.