Rubano una bottiglia di vino alla Lidl: due giovani fermati dai poliziotti in borghese

Sono entrati all'interno del supermercato Lidl di largo Razzaboni con fare guardingo ed hanno attirato i sospetti di due poliziotti in borghese che li hanno seguiti già dalla fermata dell'autobs di via Chiavari. I due, un 27enne e un 25enne infatti hanno preso il bus della linea 5 e poi si sono diretti all'interno del supermercato. Dopo aver girato per alcuni minuti tra gli scaffali hanno preso una bottiglia di vino e se la sono infilati nella zaino. Quando sono arrivati alla cassa hanno pagato solo una bottiglia d'acqua. I poliziotti delle Volanti però avevano assistito alla scena del furto: il primo ad uscire, il 25enne è stato fermato dagli agenti. Anche il secondo giovane è stato fermato: i due sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso, uno dei due anche per rifiuto di fornire le proprie generalità.