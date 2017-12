Rubano una tavoletta di cioccolato ma nello zaino hanno il bottino di un altro furto: denunciati due 22enni

Hanno cercato di rubare una confezione di biscotti e una tavoletta di cioccolata, nascondendoseli nella manica del giubbotto e negli slip ma sono stati visti dal proprietario del negozio, che ha chiamato i carabinieri. E' successo ieri pomeriggio all'interno di un negozio di alimentari di via Garibaldi. I militari, che sono giunti sul posto per fermare i due ragazzi di 22 anni, hanno verificato che il bottino era poco consistente. Dalla perquisizione personale però è emerso che i due giovani, all'interno degli zaini, che erano tra l'altro schermati. avevano tre paia di jeans per un valore complessivo di 120 euro, che erano stati rubati poco prima dal negozio H&M di via Mazzini. I due sono stati denuciati per furto aggravato.