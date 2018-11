Rubano vestiti e trucchi all'Ovs di via Mazzini: denunciate due minorenni

Sono entrate all'interno del negozio Ovs di via Mazzini come normali clienti ma all'uscita hanno cercato di non pagare alcuni capi di abbigliamento per un valore totale di 100 euro. Due giovani minorenni sono state bloccate e denunciate ieri, verso le ore 20, all'uscita dal noto negozio del centro storico. Gli addetti alla sicurezza hanno osservato le due giovani, notando alcuni atteggiamenti sospetti: per questo motivo le hanno fermate. Le due avevano nascosto vestiti e prodotti di bellezza all'interno di uno zainetto: sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti della Questura che le hanno identificate e denunciate per furto aggravato in concorso.