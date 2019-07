Rubano vestiti firmati per 6 mila euro al Fidenza Village: arrestate tre ragazze

Sono state sorprese all'interno di un negozio del Fidenza Village mentre tentatavano di rubare capi firmati per un valore di oltre 6 mila euro. Tre donne rumene sono state arrestate ieri, domenica 21 luglio, grazie all'intuito dei vigilantes della Coopservice che, dopo aver notato i movimenti sospetti delle giovani, hanno deciso di fermarle per un controllo. I carabinieri di Fidenza sono gunti sul posto ed hanno arrestato le tre donne. In particolare le giovani, che hanno circa vent'anni, avevano prelevato, grazie ad una grossa borsa schermata con la carta stagnola, vestiti, magliette e felpe di marca. Mentre due ragazze si trovavano all'interno del negozio l'altra si trovava all'interno di un'auto -presa a noleggio- ed aspettava le complici per poi scappare con il bottino. I vigilantes invece le hanno fermate e sono riusciti a scoprire il progetto criminale della ragazze. Portate nella caserma dei carabinieri di via Trento, si trovano nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.