Rubano vestiti griffati al Fidenza Village: denunciate due donne

Sono entrate all'interno del Fidenza Village ed hanno poi cercato di uscire con diversi capi di abbigliamento griffati. Tutto senza pagare. Nuovo caso di tentato furto all'interno del villaggio commerciale dedicato ai negozi di marca. Due donne, di origine sudamericana infatti, dopo essere entrate come normali clienti all'interno dello store di Fidenza, si sono introdotte all'interno dei negozi ed hanno fatto shopping gratis. I loro movimenti hanno insospettito il personale della sicurezza della cooperativa Coopservice che le ha fermate per un controllo. All'interno di uno zaino le due donne avevano nascosto diversi vestiti di marca, per un valore di qualche centinaia di euro. I vigilantes hanno bloccato le ladre ed hanno sequestrato i vestiti che avevano rubato all'interno dei negozi. I carabinieri di Fidenza si sono recati sul posto ed hanno denunciato le due donne per furto aggravato.