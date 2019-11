Rubano vestiti in due negozi del centro: fermati un 15enne e un 18enne

Sono entrati all'interno di un negozio di abbigliamento di via Mazzini, hanno preso due felpe - dopo aver tolto l'antitaccheggio - e sono scappati. Due giovanissimi, un 15enne e un 18enne, sono stati fermati dai carabinieri che si trovavano in centro per alcuni servizi di controllo del territorio. L'episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì 14 novembre: il direttore del negozio ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati alcuni militari che hanno iniziato a perlustrare le strade del centro storico, tra via Mazzini, piazza Ghiaia e via Cavour. Proprio all'interno di un negozio in questa via centrale del centro i carabinieri hanno individuato i due giovani: stavano per uscire da un secondo negozio con alcune paia di jeans e un piumino. Senza ovviamente passare dalla cassa per pagare. Si tratta di un ragazzo di origine ghanese e di uno di origine senegalese: uno di loro, che aveva alcuni precedenti, era anche scappato da una comunità giovanile.