Rubano vodka e merendine all'Interspar: due 16enni bloccati dai carabinieri

Sono entrati all'interno del supermercato Interspar di via San Leonardo ed hanno iniziato a girovagare in modo sospetto e guardingo tra gli scaffali, tanto che il loro comportamento è stato notato dagli addetti alla sicurezza del supermercato, I due giovani 16enni che ieri 6 febbraio nel primo pomeriggio hanno cercato di uscire senza pagare alcuni generi alimentari non sono passati inosservati. Gli operatori della sicurezza hanno osservato i movimenti dei due e poi hanno deciso di aspettare che uscissero: nel frattempo avevano prelevato e nascosto nello zaino una bottiglia di vodka e una confezione di merendine. Al momento dell'uscita sono stati fermati ed hanno ammesso il furto: i carabinieri, che sono giunti sul posto dopo la chiamata del titolare, hanno identificato i minorenni e li hanno riaffidati ai genitori.