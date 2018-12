Rubava negli spogliatoi della palestra Wellfitt: arrestato 45enne

È stato sorpreso dai carabinieri in flagranza di reato poco dopo aver rubato 150 euro dagli armadietti della palestra Wellfit di via Emilia Est. Un uomo di 45 anni, con precedenti penali per furti simili, è stato arrestato dai militari che sono stati avvertiti dai gestori della palestra per precauzione. Il comportamento del 45enne che entrava in palestra senza mai allenarsi era sospetto e poteva far pensare ad un ladro. I carabinieri hanno accertato il comportamento del 45enne, originario di La Spezia e arrivato a Parma per compiere i furti.