Ryanair, dal 21 riprendono i voli per la Sardegna: c’è anche Parma

Il collegamento da e per l’aeroporto di Cagliari-Elmas sará ripristinato a partire dal 21 giugno, incrementando il numero di rotte e la loro frequenza a partire dall’1 luglio. L’operativo da e per l'aeroporto «Mario Mameli» include sia destinazioni nazionali - Milano Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Pisa, Treviso, Catania, Verona, Bari, Cuneo, Parma, Trieste - sia internazionali: Londra-Stansted, Madrid, Valencia, Bruxelles, Francoforte, Budapest, Parigi, Dublino, Cracovia, Manchester, Duesseldorf, Baden-Baden, Porto, Siviglia, Varsavia e Breslavia. «Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate oltre 25 rotte da e per l’aeroporto di Cagliari a partire dall’1 luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020 - dichiara Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair - alcune destinazioni saranno già disponibili dal 21 giugno

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.