Sala Baganza, finti operai tentato di truffare un'anziana con lo spray urticante

Hanno tentato di derubare un'anziana, che si trovava nella sua abitazione di Sala Baganza, fingendosi operai e utilizzando uno spray urticante. I truffatori che ieri hanno agito a Sala Baganza però non sono riusciti a portare a termine il proprio piano, grazie all'intervento di un vicino di casa che è riuscito ad evitare il peggio. I due malviventi infatti, dopo aver suonato al campanello dell'abitazione, si sono spacciati per operai e sono entrati all'interno del condominio e poi nella casa di un'anziana. Poco dopo essere entrati hanno usato lo spray urticante con l'obiettivo di mettere fuori gioco la pensionata e svaligiare l'abitazione. Un vicino però si è accorto dell'anomalia ed ha messo in fuga i malviventi. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno indagando per arrivare all'identificazione dei responsabili della tentata truffa.