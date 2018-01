Emilia-Romagna: saldi al via il 5 gennaio

In Emilia Romagna i saldi partiranno il 5 gennaio 2018: con l'inizio dell'anno infatti inizierà la corsa agli scontri in tutti i negozi della Regione e anche a Parma.

Tra domani e sabato infatti prenderanno il via in tutta Italia i saldi invernali 2018. La prima regione a partire sarà la Basilicata, martedì 2 gennaio, cui seguirà la Valle D’Aosta il 3 gennaio. In tutte le altre regioni, Emilia Romagna compresa, le vendite di fine stagione scatteranno venerdì 5 gennaio, con l’esclusione della Sicilia che inizierà per ultima sabato 6 gennaio, in coincidenza con l’Epifania.