Sale sul bus senza biglietto e aggredisce i controllori: giovane denunciato

Si è scagliato contro i controllori della Tep dopo essere stato sorpreso, a bordo dell'autobus, senza biglietto. Pomeriggio movimentato ieri venerdì 26 giugno in viale dei Mille a Parma, a bordo di un bus dell'azienda di trasporto pubblico locale. Sembrava una giornata come tutte le altre, con i soliti passeggeri a bordo. In viale dei Mille alcuni controllori sono saliti e hanno iniziato a verificare la presenza dei titolo di viaggio, correttamente convalidati. Solo una persona a bordo, un giovane della Guinea, non aveva il biglietto e si è rifiutato anche di fornire le proprie generalità agli addetti che, a quel punto, avevano deciso di fargli una multa. Il ragazzo, in tutta risposta, si è scagliato contro di loro. I controllori hanno chiamato le forze dell'ordine e il giovane è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità.

