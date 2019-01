Salso, approfitta del cenone per rubare soldi e bancomat ai clienti di un bar: denunciato 27enne

Ha approfittato dei festeggiamenti di Capodanno per rubare all'interno dei giubbotti dei clienti di un bar di Salsomaggiore Terme ma uno degli avventori ha assistito al furto e lo ha fatto arrestare. Un 27enne siriano, senza fissa dimora e senza i documenti, è stato denunciato per furto pluriaggravato e continuato e per la violazione del Testo unico sull'immigrazione. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio nel locale 'Piccolo bar' in largo Roma a Salso.

Mentre i clienti festeggiavano il Capodanno il giovane è riuscito ad introdursi all'interno e ad arrivare ai giubbotti: ha rubato soldi in contanti, telefono cellulari, tessere bancomat e si è allontanato. Uno degli avventori ha visto l'uomo scappare e ha cercato di inseguirlo mentre gli altri clienti hanno chiamato i carabinieri. I militari, che stavano effettuando un servizio di controllo proprio per Capodanno, sono arrivati sul posto e sono riusciti a bloccare il giovane che aveva ancora addosso la refurtiva: 250 euro in contati e alcune tessere bancomat. Dopo averlo accompagnato in caserma i carabinieri lo hanno denunciato: è stato proposto per lui il rimpatrio con un foglio di via obbligatorio da Parma.