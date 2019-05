Salso, prende a coltellate l'amico 32enne albanese in auto con lui: denunciato 26enne

Una lite tra amici finita nel sangue. Grave episodio nel pomeriggio di ieri, 30 maggio, a Salsomaggiore Terme. Due giovani, un italiano di 26 anni e un albanese di 32 anni, che si trovavano insieme in auto in località Bargone Montauro hanno iniziato a litigare per motivi in corso di accertamento.

Ad un certo punto l'italiano ha estratto un coltello e ha accoltellato il giovane 32enne albanese, che è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno preso in cura la persona ferita e l'hanno trasportata all'Ospedale Di Vaio di Fidenza e i carabinieri di Salsomaggiore. I militari hanno identificato e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica l'autore dell'aggressione per lesioni. Secondo le prime informazioni la vittima dell'aggressione non sarebbe in condizioni critiche.

Aggiornamenti a breve