Collecchio: 28enne muore all'improvviso

E' stato colto all'improvviso da un malore, mentre si trovava a casa della fidanzata all'interno del Residence Pineta di Collecchio, in via Saragat. Il 28enne Salvatore Fornito è deceduto mentre si trovava a letto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, un'ambulanza ed un'automedica ma per lui non c'è stato niente da fare: il cuore di Salvatore non ha ripreso a battere. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Collecchio. Salvatore Fornito faceva l'imbianchino con il padre Pietro ed era conosciuto da tutti in paese, al pub Gulliver e al bar Capriccio, dove spesso faceva aperitivo con gli amici. La notizia della morte di Salvo è giunta ieri pomeriggio in paese ed ha sconvolto tutti.