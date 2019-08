San Secondo, cede un controsoffitto in un'azienda agricola: lavoratore precipita per alcuni metri

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 29 agosto, in una frazione di San Secondo, all'interno di un'azienda agricola. Secondo le prime informazioni un lavoratore, che si trovava all'interno dell'area agricola è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta, a causa del cedimento di un controsoffitto. La persona ferita sarebbe caduta da alcuni metri di altezza. In un primo momento sembrava che le condizioni del ferito fossero molto gravi. Si è alzato in volo l'elisoccorso dall'Ospedale Maggiore di Parma, che ha trasportato d'urgenza il ferito al Pronto Soccorso. Fortunatamente il quadro clinico è migliore di quel che sembrava negli istanti successivi all'incidente. Sul posto i carabinieri e gli operatori dell'Ausl per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.