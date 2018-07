San Secondo, ruba la borsa ad un medico: donna di 50 anni in manette

Si è introdotta all'interno della Casa della Salute ed ha rubato la borsa di un radiologo che si trovava nella struttura sanitaria per lavoro. E' successo nella giornata di ieri a San Secondo: una donna di circa 50 anni, con alle spalle alcuni precedenti per furto, ha pensato di sottrarre la borsa, che si trovava all'interno di uno studio medico. Il professionista, dopo essersi accorto del furto ha cercato di seguire la ladra, ma senza successo. Ha quindi chiamato i carabinieri: grazie alla descrizione della donna fornita anche da altri testimoni e dalle immagini delle telecamere, visualizzate dagli agenti della Municipale, gli inquirenti sono riusciti ad identificare l'autrice del furto e sono andati a casa sua. La donna infatti risiede a San Secondo: stava tornando a casa con ancora la borsa appena rubata addosso: per lei sono scattate le manette per furto.